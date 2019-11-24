Türk dizilerine Arjantin’den övgü

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BUGÜN NELER OLDU

rjantin'deTürk dizilerini tutkuyla izleyen Perfil Gazetesi İnternet Sitesi Genel Editörü Ursula Ures Poreda, "Arjantin'in genel olarak Türk kültürüyle çok bağlantısı yok ve Türkiye'de ne yapılır, insanlar nasıldır pek bir bilgimiz yoktu. Dizilerle edebiyat ve güzel mekânlar gibi birçok şey keşfetmeye başladım ve daha çok araştırdım" dedi. Türk yapımlarını diğerlerinden ayırt eden özelliğinin televizyonda uzun zamandır görmedikleri kaliteli sahneler olduğuna belirten Ures, "Bir de her dizinin kendine özgü oluşu. Mesela Binbir Gece'de boğaz görünüyor. Muhteşem Yüzyıl izlediğimiz diğer tarihi dizilere nazaran, kostümüyle, dış çekimiyle harikaydı" ifadelerini kullandı. Ursula Ures Poreda yapımların kaliteli içeriğe sahip olduğunu yineleyerek şunları söyledi: "Geçmişte Meksika dizileri çok ünlüydü. Başroldeki kız çok fakir, çöpü karıştırıyor ama saç modeli düzgün, makyajlı bu inanılması güç bir şey. Ama Türk dizilerinde her şey inandırıcı. Kadınlar aşırı estetikli değil, çok fazla makyaj yapmıyor, aşırı dekolteli giyinmiyor, aşk sahneleri cinsellik içermiyor" dedi.