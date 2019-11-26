Vanlı çocuğu hayaline bir adım daha yaklaştırdı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olma hayali kuran ve kartondan kamerasıyla arkadaşlarını çekmeye çalışan 11 yaşındaki Vanlı Abdulselam Arslan'a kamera hediye etti ve hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Van Akköprü İlkokulu öğrencisi Abdulselam Arslan ve öğretmeni Hulusi Çakır ile Milli Kütüphane'de düzenlenen programda bir araya gelen Ersoy, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından keşfedilen Abdulselam Arslan'a kamera hediye ederek hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kartondan kamerasıyla yanına geldiği Ersoy'un elinden gerçek kamerasını aldığında teşekkür eden Arslan, "Çok mutluyum. Bu kamerayla okulumu, ailemi çekeceğim. Çok güzel bir duygu" dedi. Arslan, gerçek kamerasıyla ilk olarak Bakan Ersoy'un görüntülerini çekti.