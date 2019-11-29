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henüz 13 yaşında...Fiyatı dudak uçuklattı

Fransa’da yapılan açık artırmada, Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus ’ın çocukluk dönemine ait portresi 4 milyon euroya satıldı.

DHA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:22
Mozart henüz 13 yaşında...Fiyatı dudak uçuklattı

Fransa'da yapılan açık artırmada, Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk dönemine ait portresi 4 milyon euroya satıldı.
Dünyaca ünlü müzisyen Mozart'ın 1770 yılında 13 yaşındayken yapılan ve temasını İtalya'da verdiği konserin oluşturduğu portre, Fransa'nın başkenti Paris'te, İngiliz merkezli Christie's müzayede evinde açık arttırma ile satışa sunuldu.

İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizilen portre, 4 milyon euroya (25,4 milyon Türk lirası) alıcı buldu. Üzerinde kırmızı ceket ve piyanonun başında resmedilen Mozart'ın portresini satın alan kişi hakkında herhangi bilgi paylaşılmadı.

Mozart henüz 13 yaşında...Fiyatı dudak uçuklattı

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Mozart henüz 13 yaşında...Fiyatı dudak uçuklattı
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