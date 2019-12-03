4 şehre yeni sahneler geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerden daha fazla yararlanabilmesi için yeni tiyatro sahneleri açmaya devam edecek. 2019'da Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da yeni sahneler hizmete girerken önümüzdeki yıl Mardin, Hatay, Samsun ve Kayseri'ye yeni sahnelerin açılacağı müjdesi geldi. Bakanlık ayrıca yalnızca Ankara'da uygulanan 'Nöbetçi Tiyatro'ların tüm Türkiye'de sahnesi olan şehirlerde de faaliyete gireceğini açıkladı.Bakanlık, 4 şehre devlet tiyatrosu açılması ve nöbetçi tiyatro sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte 2020 yılında tiyatroda 2 milyon seyirci hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 536 olan temsil sayısı ise önümüzdeki yıl 600'e yükselecek. Bugüne kadar hiç tiyatro izlememiş çocukların da tiyatroya erişiminin sağlanması için Tiyatro Tırı' projesi de hizmete girecek. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 24 il ve 56 ilçede ise 3 farklı devlet tiyatrosu oyunu daha önce tiyatro izlememiş çocuk ve gençlerle buluşturulacak.