Dormen Akademi geleceğin tiyatro sanatçılarını yetiştiriyor

2019-2020 eğitim yılında açılan ve konservatuar eğitim programını çok kapsamlı olarak uygulayan akademi, geleneksel oyunculuk yöntemlerini sıkıştırılmış bir konservatuar eğitimi olarak veriyor. Yeni nesil bir eğitim anlayışının ilk örneğini veren Dormen Akademi dev kadrosu ile hizmette.

Kuruculuğunn tanınmış oyuncu Hüseyin Gülhuy'un yaptığı oyunculuk bölümünde Haldun Dormen, Göksel Kortay, Serpil Günseli, Emre Basalak, Ekin Tekelioğlu, Burak Davutoğlu yönetiminde hızlandırılmış bir konservatuar eğitimi alacak öğrenciler, bu eğitim sonrasındaki mezuniyetin ardından, usta tiyatrocular ve eğitmenlerle birlikte seçici kurulun da dahil olduğu bir değerlendirmeyle tabi tutulacaklar.

Bu özel seçmelerde başarılı olan oyuncular Dormen Akademi çatısı altında kurulan özel tiyatroda, Haldun Dormen'in sahneye koyacağı özel oyunlar içinde yer alma fırsatı bulacaklar. Bünyesinde Müzikal Tiyatro Atölyesi de yapan Dormen Akademi, Kadıköy Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde hizmet veriyor.

Dormen Akademi'nin kurucusu ve Haldun Dormen'in öğrencisi Hüseyin Gülhuy yaptığı açıklamada "Haldun Dormen ismi benim için çok değerli. Eski öğrencilerinden biri olarak ünlü duayenin bu kıymetli ismi bana emanet etmesinden büyük gurur duyuyorum. Haldun Dormen, Dormen Akademi'nin onursal başkanı ve bizim her zaman en büyük öğretmenimizdir. Onun izinde gelenekseli modern ile birleştirerek yeni nesil bir eğitim anlayışı ile geleceğin tiyatrocularını yetiştireceğimize inanıyorum " dedi.