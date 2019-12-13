Oğuz Atay vefatının 40. Yılında Beyoğlu’nda anıldı

İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası'nın belirlenmesine, edebiyatın merkezi Beyoğlu'ndan başlandı. Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tanpınar Araştırmaları Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Edebiyat'ın İzinde Beyoğlu" projesi ile Beyoğlu'nda yaşamış yazarların evlerine ve edebiyatın önemli mekanlarına bilgilendirme plaketi asılıyor. Projenin ilk uygulaması düzenlenen törenle, vefat yıldönümü nedeniyle Roman ve Hikaye yazarı Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' kitabını yazdığı dönemde yaşadığı apartmana yapıldı. Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BEYOĞLU KÜLTÜR SANAT ŞEHRİ OLDUĞUNU DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İFADE EDECEK

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yazar Oğuz Atay'ı anmak, anlamak ve geleceğe taşımak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Kültür sanat hayatımızın en büyük değerlerinden birisi olan Oğuz Atay'ı rahmetle anıyoruz ve onun 'Tutunamayanlar' romanını yazmış olduğu bu tarihi mekanda sevenleri olarak onun hatıralarını yaşatmak üzere Beyoğlu Belediyesi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte yazarın burada yaşadığını gösteren tabela astık. Beyoğlu bir kültür sanat şehri, bir turizm şehri olduğunu daha güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edecek. Proje kapsamında bundan sonra da Beyoğlu'na ve kültür sanat hayatımıza değer katan edebiyatçılarımızın, sanatçılarımızın yaşadığı mekanlara bu tür tabelalar asılacak." dedi.

BEYOĞLU KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ VE KALBİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ise, "Bu proje bir hayaldi ve bugün gerçekleşti. Projenin amacı İstanbul'da yaşamış bütün yazarların evlerine burada yaşadıklarına dair bilgilendirici plakalar koyarak farkındalık yaratmaktı. Bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Projeyi konuştuktan sonra iki hafta içerisinde uygulamaya geçtik. Kültür sanatın merkezi, kalbi olan Beyoğlu'nda bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Bu vesileyle ilk uygulamasını bir dönem yaşadığı apartmanda gerçekleştirdiğimiz Oğuz Atay'ı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.