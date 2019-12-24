Hafta sonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. Vatandaşlar gün içerisinde bu tür kelimelerin doğru yazımını aratmaktadır. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de hafta sonu '' olarak dikkat çekmektedir. Peki, hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ye göre hafta sonu birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda haftasonu kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Hafta sonu isimdir. Hafta sonu ayrı yazılır. Doğru yazılışı '' Hafta sonu'' şeklindedir.

HAFTA SONU BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Ayrı olarak yazılması gereken bu sözcüğün yazımı birçok insan tarafından günlük hayatta çoğu kez karıştırılsa da TDK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre bu kelime ayrı yazılmaktadır.

Haftasonu kitap okumayı çok severdi. (YANLIŞ)

Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar anlamındadır. (DOĞRU)

Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu. (DOĞRU)

Bu hafta sonu arkadaşlarıyla dışarıda plan yaptı. (DOĞRU)

Arkadaşlarıyla bu haftasonu maç oynayacak (YANLIŞ)

Geçen hafta sonu katıldığım kermeste çok fazla satış yapıldı.(DOĞRU)

HAFTA SONU MU HAFTASONU MU?

haftasonu(Yanlış kullanım)

hafta sonu(Doğru kullanım)