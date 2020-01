77. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu! Brad Pitt efsaneleri solladı

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl verilen Altın Küre Ödülleri'nin 77'ncisinde, TV ve dizi dünyasının en iyileri belli oldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 5'inci ve son kez Ricky Gervais'in sunduğu törenle ödüller sahiplerine verildi. Gecenin sürprizi Drama Dalı'nda En İyi Film seçilen 1917 oldu. Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood hem En İyi Senaryo hem de Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film ödüllerini aldı. Filmin yıldız oyuncularından Brad Pitt de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Pitt burada yönetmenliğini Martin Scorcese'nin yaptığı The Irishman adlı filmdeki performanslarıyla aynı dalda aday olduğu Al Pacino ve Jo Pesci ile 'The Two Popes' adlı filmde rol alan Anthony Hopkins gibi ustaların arasından sıyrıldı.







'EN İYİ ERKEK' JOKER'E...

Biyografi türündeki Judy filmiyle Renee Zellweger En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, yılın favori filmlerinden Joker'in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. The Farewell filmindeki rolüyle Komedi Dalı'nda En İyi Kadın Oyuncu seçilen Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu. Yılın Drama Dalı'nda En İyi Dizisi Succession olurken; Fleabag ve Chernobyl diğer kazanan diziler oldu. Netflix'in yapımcılığını üstlendiği 25 dalda aday gösterilen film ya da dizilerden ise sadece 2'si ödül aldı. Olivia Colman The Crown dizsindeki performansıyla, Brian Cox da Succession adlı drama dizisi performanslarıyla ödüllendirildi.

