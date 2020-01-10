İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Mesai mefhumu gözetmeksizin, toplumu doğru bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli gazetecilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"ü canı gönülden kutluyorum" sözleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Aynı zamanda sosyal medya hesabından güne özel paylaşım yapan Yerlikaya, pek çok beğeni aldı.

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın gazetecilere mesajı;

"Demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli unsurlarından biri, güçlü ve tarafsız basın yayın kuruluşları ve gazetecilerin varlığıdır.

Ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesi, gelişmesi ve güçlenmesiyle, milletimizin refah düzeyinin yükseltilmesinde basınımızın katkı ve desteği her türlü takdirin üzerindedir. İnanıyorum ki basınımızın kamu vicdanından aldığı güçle bu hizmetler artarak devam edecek, her şeyin en güzeline layık olan milletimiz ve ülkemiz güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Kıymetli basın mensuplarımızın bu mesleğin icrasında; hukukun evrensel ilkelerine, özel hayata, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına gösterdikleri hassasiyet, toplumun bütün kesimleri için hayati önem taşımaktadır.

Gücünü halktan alan gazetecilik mesleği, objektif habercilik anlayışıyla; toplumun aydınlanması, doğru ve hızlı bilgi akışının sağlanması ve toplum çıkarlarının korunmasına da vesile olmaktadır.

Mesai mefhumu gözetmeksizin, toplumu doğru bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli gazetecilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"ü canı gönülden kutluyorum.

Bütün çalışan gazetecilere sevgi ve saygılar sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."