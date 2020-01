Oscar adayları açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 92'ncisi verilecek Oscar Ödülleri için "Joker" adlı yapıt 11 dalda aday gösterildi. En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor.Joker ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryonun da aralarında bulunduğu 11 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.