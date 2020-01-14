Oscar adayları açıklandı

Bu yıl 92'ncisi verilecek Oscar Ödülleri için "Joker" adlı yapıt 11 dalda aday gösterildi. En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor.
Joker ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryonun da aralarında bulunduğu 11 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.
9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.