D&R Çocuk Festivali ile minikler büyülü bir dünyaya adım atıyor!

Kral Şakir karakterinin yaratıcısı, ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu, D&R Çocuk Festivali'nde çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Başak Sayan'dan Güneş Aksüs'e, Hande Ertem Ergün'den Songül Bozacı'ya, Çiğdem Odabaşı'dan Büşra Tarçalır Erol'a, Şebnem Oral'dan Defne Ongun Müminoğlu'na kadar pek çok isim, keyifli etkinliklerle festivale renk katıyor!

Şehrin çocuk hali D&R'da yaşanıyor! İstinye Park'ta gerçekleşecek D&R Çocuk Festivali, keyifli söyleşi, imza günü ve atölye etkinlikleriyle hem çocukları hem de aileleri ağırlıyor.

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasındaki gerçekleşecek festivalde Varol Yaşaroğlu ve Başak Sayan minik okurlarıyla imza günü düzenleyecek. Çocuklar Top Model etkinliğinde kendi modellerini oluşturacak. Diyetisyen Güneş Aksüs miniklere doğru beslenmenin sırlarını verirken Hande Ertem Ergün ile Kitap Okuma ve Boyama Atölyesi keyifli anlara sahne olacak.

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ FROZEN D&R ÇOCUK FESTİVALİ'NDE!

D&R, tüm minik misafirlerini Frozen etkinliğine davet ediyor. Etkinlikte çocuklar kendi posterlerini tasarlayacak ve boyama aktivitesiyle keyifli vakit geçirecek.

L.O.L. Surprise Taş Boyama etkinliği ile eğlence D&R'da yaşanıyor!

L.O.L Surprise ile Taş Boyama etkinliği, tatile neşe katıyor! Çocuklar taş boyama etkinliğinde taş boyayarak birlikte eğlenecek. Sürpriz bulma oyunu, parti malzemeleri hazırlama ve çarkıfelek etkinlikleri de miniklerle buluşacak.

D&R ÇOCUKLAR İÇİN SINIRSIZ EĞLENCE SUNUYOR

Çiğdem Odabaşı ile İnteraktif Kukla Gösterisinde doyasıya eğlenecek çocuklar, Songül Bozacı ile Tasarım Atölyesinde tatilinin keyfini yaşayacak. Büşra Tarçalır Erol ile Hikaye Anlatımı ve Şebnem Oral'ın Müzikli Masal Anlatımı aktivitesiyle tatile renk gelecek! Defne Ongun Müminoğlu'nun Oyun Tasarımı Atölyesinin yanı sıra Sanat Molası, Ebru Sanatı ve Anı Albümü Atölyeleriyle minikler hem eğlenecek hem öğrenecek.