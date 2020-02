Bong Joon Ho kimdir? Parazit filmi yönetmeni Bong Joon Ho’nun daha önce yönettiği filmler ve aldığı ödüller

Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu. Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı. Filmin yapımcıları, en iyi film kategorisindeki ödülü kucaklarken bir tarih yazımına aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Yönetmen Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı.

BONG JOON HO KİMDİR?

Bong Joon Ho 14 Eylül 1969 yılında Daegu, Güney Kore'de doğdu. Orta okuldayken bir sinemacı olmaya karar verdi. Entelektüel bir çevrede yetişen Bong Joon Ho'nun babası Bong Sang-gyun grafik tasarımcı, dedesi Park Tae-won ise "A Day in the Life of Novelist Gubo" kitabıyla tanınan ünlü bir yazardır. Abisi Joon-soo Seoul Ulusal Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde profesör, ablası Jee-hee ise modacıdır. Film tutkusuna rağmen, ailesiyle anlaşmazlığa düşmemek için, üniversitede tiyatro bölümüne gitmeyen Bong Joon-ho, 1980'lerin sonlarında Yonsei Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümüne gider. Burada bir film kulübüne üye olan yönetmen o dönem Edward Yang, Hou Hsiao-hsien ve Shohei Imamura gibi yönetmenlere hayrandır.

1990'ların başında Kore Akademisi Film Sanatları bölümünde iki yıllık bir eğitim aldı. Bu dönemde bir çok kısa film çekti. 'Peureimsogui gieokdeul' ('Memories in My Frame') ve 'Ji-ri-myeol-lyeol' ('Incoherence') isimli iki mezuniyet filmi Vancouver ve Hong Kong'daki uluslararası festivallere davet edildi. Okuldan mezun olduktan sonra, beş yıl boyunca bir çok yönetmenin filmlerinde çeşitli kamera arkası görevlerinde bulundu. Kang Woo Suk ve Park Jong Won'un yönettiği 1996 tarihli '7 Reasons Why Beer is Better Than a Lover' filminin senaristlerinden biri oldu.

KORE FİLM ENDÜSTRİSİNDE DE BİR HEYECAN YARATTI

Kısa bir süre sonra 'Motel Cactus' ve 'Phantom the Submarine' filmlerininde yapımcısı olan Cha Seung Jae'nin yapımcılığında ilk uzun metrajlı 'Flandersui gae' ('Barking Dogs Never Bite') filminin çekimlerine başladı. Bir akademisyenin komşusunun köpeğini alıkoymasının ardından yaşadıklarını anlattığı filmi, evlendikten sonra yaşamaya başladığı apartmanda çekti. Eleştirmenler tarafından oldukça başarılı bulunan film, İspanya'nın prestijli festivallerinden biri olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümüne davet edildi ve Slamdance ve Hong Kong'dan ödüller kazandı. İlk filmiyle uluslararası alanda tanınmaya başlayan yönetmen, Kore film endüstrisinde de bir heyecan yarattı.

Bong Joon Ho'nun ikinci filmi 'Salinui chueok' ('Memories of Murder'), ilkinden çok daha büyük ölçekli bir projeydi. Film, 1980'lerde Güney Kore'nin kırsal bir kasabayı terörize eden bir seri katili merkezine alan ünlü bir tiyatro oyunundan uyarlandı. Filmin yapım süreci uzun ve zorlu geçmesine rağmen, hava koşullarının gökyüzünde yarattığı çarpıcı görüntülerle beklenmeyen bir katkı sunduğu film, büyük bir sorun yaşamadan tamamlandı. 2003 Nisan'ında gösterime giren film Bong Joon-ho'ya kısa zamanda başarı getirdi. Beş milyondan fazla bilet satan film, yapımcı Cha Seung-jae'nin şirketi Sidus'u iflasın eşiğinden kurtardı ve Tayvan'da düzenlenen 2003 Altın Zil Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında ödüller kazandı. Yine San Sebastin Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen 'Memories of Murder' buradan da "En İyi Yönetmen Ödülü" dahil üç ödülle geri döndü.

GÜNEY KORE'NİN DÜNYADA EN ÇOK GÖSTERİLEN FİLMİ OLDU

Bong Joon Ho'nun sonraki filmi 'Gwoemul' ('The Host') hem onun kariyerinin ilerlemesinde hem de Kore Sineması'nın dünya çapında bilinir hale gelmesinde etkili oldu. Han Nehrinde mutasyona uğramış bir canavarın şehre korku salmasını ve küçük bir kızı kaçırmasının ardından yaşananları anlatan filmde, Bong Joon Ho daha önceki filmlerinde birlikte çalıştığı oyuncuları bir araya getirdi. Yapım sürecinin başlangıcında gerçekçi bir canavar yaratmayı hedefleyen Bong Joon Ho, 'Lord of the Rings'ten 'The Hobbit'e, 'Edge of Tomorrow'dan 'District 9'a kadar pek çok filmin efektlerini yapan Yeni Zelandalı şirket Weta Workshop şirketiyle anlaştı. Bir buçuk yıllık tasarım sürecinin ardından, canavarına kavuşan Bong Joon Ho, ortaya dünya çapında ses getirecek bir film çıkardı. Öyle ki film dünya prömiyerini 2006 yılında Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Festival gösteriminin ardından pek çok sayıda sinemada gösterilen 'The Host' toplamda 13 milyon izleyiciyle Güney Kore'nin dünyada en çok gösterilen filmi oldu.

Bong Joon Ho'nun uzun metrajlı dördüncü filmi 'Madeo' ('Mother') oldu. Film, Güney Kore'nin küçük bir kasabasında zihinsel engelli oğluyla birlikte mütevazi bir yaşam süren bir kadının cinayet suçlamasıyla tutuklanan oğlunun suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışmasını konu alır. Dünya prömiyerini 2009 yılında Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştiren 'Madeo' aynı zamanda festivalin "Belirli Bir Bakış" bölümünde yarıştı. Aynı zamanda Güney Kore'nin Akademi Ödülleri adayı olan film, pek çok festivalden de ödüller kazandı.

2011 yılında hepsi 3 dakika 11 saniye süren kısa filmlerden oluşan ve 11 Mart 2011'de 0Japonya'nın deprem ve tsunamiden etkilenen Tohoku bölgesi için çekilen '3.11 A Sense of Home' isimli film antoloji projesine katkıda bulunan Bong Joon Ho, aynı yıl 27. Sundance Film Festivali'nde jüri olarak görev aldı. Yine 2011'de Cannes Film Festivali'nin Altın Kamera bölümünde Jüri Başkanlığı görevini üstlendi.