İkı kültür varlığı daha yolda

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışına kaçırılan kültür hazinelerinin yurda geri kazandırılması çabaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Anadolu kökenli ve M.Ö. 3-2 bin tarihine dayanan, iki boğalı kağnı heykeli ile üç parçalı Sidamara tipi bir lahit, yarın İngiltere'den yurda getirilecek. Eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılmış olduğu hususunda ikna olan İngiliz polisi, müzayede evleri ve eserleri elinde bulunduran kişilerle görüşerek iadesine aracılık etti.Her iki eser de yarın Türkiye'ye getirilecek. Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığının Türkiye'ye geri kazandırılmasında, taşıma işini ücretsiz gerçekleştirecek Türk Hava Yolları da katkı sağladı. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı lansmanla basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.