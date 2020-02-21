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Örnek başarı hikayesiyle gençlere ilham olacak

,eğitim ve kariyer hayatıyla parmakla gösterilen çok değerli isimleri gençlerle buluşturuyor. ’nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biri olan Prof. Dr. , 22 Şubat Cumartesi günü, saat 18.00’de, ’de“Gençlerle Buluşma” söyleşisinde İstanbullularla bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:27 ABONE OL
Örnek başarı hikayesiyle gençlere ilham olacak

Üsküdar Belediyesi,eğitim ve kariyer hayatıyla parmakla gösterilen çok değerli isimleri gençlerle buluşturuyor. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biri olan Prof. Dr. Gülnur Aybet, 22 Şubat Cumartesi günü, saat 18.00'de, Nevmekan Sahil'de"Gençlerle Buluşma" söyleşisinde İstanbullularla bir araya gelecek.

Kariyer yolculuğunda imza attığı başarılarlaThe Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilen Prof. Dr. Gülnur Aybet, eğitim ve kariyer hayatı boyunca kat ettiği çok önemli kilometre taşlarını ve örnekle gösterilen başarı hikâyesini gençlere aktaracak.

TARİH: 22 ŞUBAT CUMARTESİ

SAAT: 18.00

YER: NEVMEKAN SAHİL

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Örnek başarı hikayesiyle gençlere ilham olacak
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