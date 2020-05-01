Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Hindistan'ın ünlü Bollywood sineması oyuncularından Rishi Kapoor, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Hint basınındaki haberlere göre, sinema hayatına babası Raj Kapoor'un filmleriyle başlayan ve sonrasında romantik filmlerdeki rolleriyle üne kavuşan oyuncu, önceki sabah kaldırıldığı Mumbai'deki hastanede yaşamını yitirdi. Kapoor'a 2018'de kanser teşhisi konmuş ve ABD'de yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından eylülde Hindistan'a dönmüştü. İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği "Mera Naam Joker" filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla "En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü"nü almıştı. Önceki gün de Bollywood yıldızlarından Irrfan Khan hayatını kaybetmişti.