Cumhurbaşkanlığı’ndan 7 tepe 7 kıta konseri

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak devam ettiriyor. Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada düzenlenen 7 farklı konserle, salgın sürecini evlerinde geçirenleri hem tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak; hem de gönüllere dokunacak. Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu - Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak. 20 Mayıs'ta Ferman Akgül konseriyle başlayacak etkinliklerde salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor. Özellikle Murat Karahan'ın solistliğinde 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşecek Hierapolis Konseri için tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra Kovid-19 testi yapılacak. KÜLTÜR SANAT