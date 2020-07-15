10 bin TL ödüllü Ayasofya Cami makale yarışması

İlim Yayma Vakfı, Ayasofya Cami'nin geçmişine ışık tutan tarihi öneminin ve niteliğinin daha iyi anlaşılmasına yönelik bilimsel makaleler yayınlanmasını teşvik etmek amacıyla makale yarışması düzenliyor. Tüm araştırmacı ve akademisyenlerin katılımına açık olan yarışmada her yarışmacı bir makale ile başvurabiliyor.

Gönderilecek makalelerde Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında "Ayasofya Camisi"yle doğrudan ilgili olma şartı bulunuyor. Yarışmaya gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanma şartı bulunuyor.

Yarışmada 1. Makaleye 5.000 TL, 2. Makaleye 3.000 TL, 3. Makaleye ise 2.000 TL para ödülü verilecek. Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacak.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2020 olan makale yarışmasında katılımcılar başvuru ve detaylı bilgi için http://ayasofya.iyv.org.tr/ adresini ziyaret edebilir.