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Bedel akor ve sözleri: Bedel akorları kolay ve baresiz

Bedel akor dizilişi ve sözleri burada! ’de sahillerden kafelere kadar birçok yerde çalınan ve seslendirilen, Bedel akor ve sözleri müzik üretimi ile ilgilenen, gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Bedel şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Bedel kolay akor ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Bedel akorları ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 1.8.2020 12:02 ABONE OL
Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz

Mustafa Ceceli Bedel akor ve şarkı sözleri burada! 2020 yılına damga vuran, birçok insanın dilinden eksik olmayan Bedel akor ve sözleri birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli başarılı bir parçaya imza attılar. Bilal Sonses'in yazdığı Bedel YouTube'da 2020 yılında 65 Milyon görüntülenmeyi aştı. 2019'un son çeyreğinde çıkan şarkı hâla en çok aranan pop şarkıları arasında yer alıyor. Gelen iyi tepkilerden sonra Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli bundan sonra da birçok ortak çalışmalarının olacağının müjdesini verdi.

BEDEL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan "Bedel"şarkısı birçok amatör ve profesyonel gitarist müziksever tarafından araştırılıyor Peki Bedel şarkısı gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Mustafa Ceceli'ye ait Bedel şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

BEDEL AKORLARI KOLAY TON

Em  Bm  Am   Bm

   Em                     Bm
Düştüm, etmiyorsun yardım da
                     Am
Sanki hep sen vardın da
 
Tüm acılarım gizli,
Bm                       Em
Her tebessümünü aradığım da

                  Bm
Kül oldum, yandım da
                 Am
Gül oldum soldum da
                Bm
İnfazın, yargın da senin olsun
        Em
Kal, kırma

                      Bm
Demir attığım tek limanımsın
                 Am
Uçuruma son bir adımsın
                  Bm
Kalmayacak dedim, rabbim 
                 Em
Yalvarırım yanıltsın


                   Bm
Yine yangınlar yine ben
                    C
Yine kalsan bul bir neden
                   Bm
Yine sarsan kollarına,
              Em
Başkasını dilemem

                   Bm
Yine duysan söylemeden
                         Am
Bir düşün bir sen bir de ben
                     Bm
Yarına kalma, yanıma kal
                      
Ben öderim bir bedel

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Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz
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