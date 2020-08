Bedel akor ve sözleri: Mustafa Ceceli Bedel akorları kolay ve baresiz

Mustafa Ceceli Bedel akor ve şarkı sözleri burada! 2020 yılına damga vuran, birçok insanın dilinden eksik olmayan Bedel akor ve sözleri birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli başarılı bir parçaya imza attılar. Bilal Sonses'in yazdığı Bedel YouTube'da 2020 yılında 65 Milyon görüntülenmeyi aştı. 2019'un son çeyreğinde çıkan şarkı hâla en çok aranan pop şarkıları arasında yer alıyor. Gelen iyi tepkilerden sonra Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli bundan sonra da birçok ortak çalışmalarının olacağının müjdesini verdi.

BEDEL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Kolay gitar akorları ile çalmaya müsait olan "Bedel"şarkısı birçok amatör ve profesyonel gitarist müziksever tarafından araştırılıyor Peki Bedel şarkısı gitarla nasıl çalınır, hangi akorlar ile çalınır? İşte Mustafa Ceceli'ye ait Bedel şarkısı hakkında detaylar ve şarkının akorları...

BEDEL AKORLARI KOLAY TON

Em Bm Am Bm Em Bm Düştüm, etmiyorsun yardım da Am Sanki hep sen vardın da Tüm acılarım gizli, Bm Em Her tebessümünü aradığım da Bm Kül oldum, yandım da Am Gül oldum soldum da Bm İnfazın, yargın da senin olsun Em Kal, kırma Bm Demir attığım tek limanımsın Am Uçuruma son bir adımsın Bm Kalmayacak dedim, rabbim Em Yalvarırım yanıltsın Bm Yine yangınlar yine ben C Yine kalsan bul bir neden Bm Yine sarsan kollarına, Em Başkasını dilemem Bm Yine duysan söylemeden Am Bir düşün bir sen bir de ben Bm Yarına kalma, yanıma kal Ben öderim bir bedel