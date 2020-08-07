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Hint sinemasının ünlü aktörü , yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

Türkiye, sanatçının "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin, ekim ayında başlaması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimleri boyunca Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlayacak Türkiye, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü 'ın "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:43 ABONE OL
Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ünlü aktör Aamir Khan'ın, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan son filmi "Laal Singh Chaddha"nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.Açıklamada, daha önceki Türkiye ziyareti sırasında, teknik altyapı, sinema alanındaki gelişmiş olanakları ve iş gücü kapasitesi ile baştan başa doğal bir plato olan Türkiye'nin potansiyelini yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan'ın, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdiği belirtildi.

Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye'de yapılacak filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ağustos ayında Türkiye'de olacak. Böylece Türkiye, ekim ayında başlaması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlayacak. "Dangal", "3 Aptal", "Yeryüzündeki Yıldızlar" ve "PK" filmleriyle tanınan Aamir Khan, yeni filminde, "3 Aptal" filminde ekranı paylaştığı ünlü aktris Kareena Kapoor ile bu kez Türkiye'de kamera karşısına geçecek.

Hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği "Laal Singh Chaddha" filminin yönetmen koltuğuna "Süperstar" adlı filmiyle tanınan Advait Chandan oturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının konuğu olarak daha önce 2017 Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren "Süperstar" filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen Khan, Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.

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Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi için Türkiye'ye geliyor
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