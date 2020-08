Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri

Barış Manço, vefatının ardından geriye milyonlarca hayran ve onlarca eşsiz eser bıraktı. Bu eserler arasında Unutamadım da yer almakta. Barış Manço'nun slow parçalarından biri olan bu şarkıya ait akorlar ve şarkı sözleri de, müzikseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Unutamadım akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, Barış Manço Unutamadım kolay akorları ve orijinal ton akorlar yer almaktadır. Gitar veya piyano ile Unutamadım şarkısını kolayca çalabilir ve söyleyebilirsiniz.

UNUTAMADIM AKORLARI ORİJİNAL TON

Cm Fm Cm Fm Cm Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Cm Fm Cm Fm Cm Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Fm Eb Db Cm Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Fm Eb Db Cm Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Cm Db Cm Db Cm Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Eb Db Cm Eb Db Cm Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Fm Eb Db Cm Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Fm Eb Db Cm Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Cm Fm Cm Fm Cm Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Cm Fm Cm Fm Cm Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Fm Eb Db Cm Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Fm Eb Db Cm Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Cm Db Cm Db Cm Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Eb Db Cm Eb Db Cm Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme

UNUTAMADIM AKORLARI KOLAY TON

ORJİNAL TONU: F Em Am Em Am Em Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Em Am Em Am Em Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Am G F Em Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Am G F Em Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Em F Em F Em Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin G F Em G F Em Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Am G F Em Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Am G F Em Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Em Am Em Am Em Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Em Am Em Am Em Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Am G F Em Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Am G F Em Unutamadım unutamadım ne olur anla beni Em F Em F Em Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin G F Em G F Em Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme