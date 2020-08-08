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akorları: Unutamadım kolay ve şarkı sözleri

En sevilen romantik slow şarkılar arasında yer alan 'ya ait şarkısı, bugüne kadar Türkiye ve dünyada milyonlar tarafından dinlendi. Melodisi ve etkileyici sözleri ile bu şarkı gitarla çalmak ve söylemek isteyenler de var. Bu nedenle de Unutamadım ve şarkı sözleri yoğun olarak araştırılıyor. Bu başlık altında, Barış Manço Unutamadım akor ve şarkı sözleri yer alıyor. İşte, kolay akorlar ve orijinal ton!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 20:14 Son Güncelleme: 8.8.2020 20:23 ABONE OL
Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri

Barış Manço, vefatının ardından geriye milyonlarca hayran ve onlarca eşsiz eser bıraktı. Bu eserler arasında Unutamadım da yer almakta. Barış Manço'nun slow parçalarından biri olan bu şarkıya ait akorlar ve şarkı sözleri de, müzikseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Unutamadım akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, Barış Manço Unutamadım kolay akorları ve orijinal ton akorlar yer almaktadır. Gitar veya piyano ile Unutamadım şarkısını kolayca çalabilir ve söyleyebilirsiniz.

UNUTAMADIM AKORLARI ORİJİNAL TON

Cm   Fm    Cm        Fm            Cm     
Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Cm     Fm    Cm     Fm            Cm
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda

Fm             Eb           Db          Cm
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Fm             Eb           Db         Cm
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni
 
Cm       Db     Cm      Db          Cm
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin 
Eb       Db    Cm       Eb      Db       Cm   
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme 

Fm            Eb             Db           Cm
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Fm              Eb         Db          Cm
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni
 
Cm   Fm    Cm          Fm              Cm  
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Cm   Fm    Cm          Fm               Cm
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş

Fm             Eb            Db           Cm
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Fm            Eb       Db            Cm
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni 

Cm       Db    Cm        Db          Cm
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin 
Eb       Db    Cm      Eb     Db          Cm   
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
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UNUTAMADIM AKORLARI KOLAY TON

ORJİNAL TONU: F

Em   Am    Em   Am               Em     
Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Em      Am    Em        Am         Em
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda

Am             G           F            Em
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Am           G            F          Em
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni
 
Em         F      Em          F         Em
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin 
G        F     Em          G           F           Em   
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme 

Am             G              F          Em
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Am         G          F                Em
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni
 
Em   Am    Em         Am             Em  
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Em   Am    Em          Am                  Em
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş

Am             G             F            Em
Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni
Am             G             F        Em
Unutamadım unutamadım ne olur anla beni 

Em      F      Em     F           Em
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin 
G       F     Em       G        F      Em   
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme

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Unutamadım akorları: Barış Manço Unutamadım kolay akor ve şarkı sözleri
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