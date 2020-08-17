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Tarihin tozlu sayfalarına ışık tutacak '' için geri sayım başladı

İki kardeş devlet ve ’ın tarihe damga vuran dayanışması, ile beyaz perdeye yansıyor. Altın Tren filminde, “İki devlet, tek millet” olan Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı omuz omuza verdiği büyük mücadelenin hikayesi anlatılıyor.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:56 Son Güncelleme: 17.8.2020 17:59 ABONE OL
Tarihin tozlu sayfalarına ışık tutacak 'Altın Tren' için geri sayım başladı

Kurtuluş Savaşı döneminin en özel kesitlerinden birini beyaz perdeye yansıtacak olan Altın Tren filmi için geri sayım başladı. Altın Tren filmi Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluk yolculuğunda önemli bir hikayeyi konu alıyor.

TARİHİN SAYFALARINA IŞIK TUTACAK

Tarihi bir dostluktan doğan, özel ve gerçek bir hikâyeyi, sinemanın büyüsü ile beyaz perdeye yansıtan Altın Tren filminin yapımcılığını Skala Yapım üstleniyor. Yüksek bütçeli bu yapımın hazırlığına başlayan Skala Yapım, tarihin sayfalarına ışık tutacak bu filmi, Azərbaycan film işbirliğinde yapıyor.

Skala Yapım, Türkiye–Azerbaycan ortaklığında yapılan ve kalabalık bir oyuncu kadrosunu bir araya getirecek olan film için kast görüşmelerine başlandığını duyurdu.

DUYGU YÜKLÜ ANLATIM

Çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanacak Altın Tren filmi, bu büyük mücadelenin zorluğunu ve olağanüstü aksiyonunu, duygu yüklü bir anlatımla seyircisiyle buluşturacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu pekiştirmeyi, gerçek ve özel bu hikayeyi gün yüzüne çıkarmayı ve milyonlara ulaştırmayı hedefleyen filmin 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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Tarihin tozlu sayfalarına ışık tutacak 'Altın Tren' için geri sayım başladı
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