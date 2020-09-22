Gizemli kalede, heyecanlandıran kazı çalışması! 1800 yıllık mezarlar ortaya çıkarılıyor

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, yerleşim alanı dışında farklı tip mezarlardan oluşan nekropol alanı "Ölüler Kenti"nin bulunduğunu belirterek, nekropol alanında yapılan çalışmalarda üst düzey yönetici ya da generallere ait özel yapılmış tek kişilik iki adet tonozlu mezar tespit edilmiştir. Çalışmalar devam ettikçe bu sayı artacaktır" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Coşkun, kazıyla ilgili şöyle konuştu: "Yerleşim alanı dışında farklı tip mezarlardan oluşan "nekropol alanı ölüler kenti" bulunmaktadır ve burada genel olarak 3 tür mezar tespit edilmiştir.

Bunlar tonozlu mezarlar, klineli ve lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarlarıdır. Nekropol alanında yapılan çalışmalarda üst düzey yönetici ya da generallere ait özel yapılmış tek kişilik iki adet tonozlu mezar tespit edilmiştir. Çalışmalar devam ettikçe bu sayı artacaktır. Yerleşimin dışında, güney ve kuzey kulelerin dışında yer alan ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Diğer kaya mezarları ise, askeri yerleşimin güneyindeki diğer yüksek tepe üzerinde yer almaktadır. Söz konusu mezarlar genel olarak basamaklı bir girişe sahiptir ve doğrudan mezar odasına açılmaktadır. Giriş dışındaki her üç yönde de ölülerin yatırılması için üç kline açılmıştır.

Kaya mezarlarının kuzeybatısında, yönlenmesi kaya mezarlarından farklı olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan lahit biçiminde ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Mezarların lahit kapakları ise günümüze kadar ulaşamamıştır." Pagan dönemde inşa edilen mezarların bir kısmının Hıristiyanlık dönemlerinde de kullanıldığını belirten Coşkun, "Sur içinde yerleşim alanında sadece tek bir mezar var. Önemli birisi ölmüş ve buraya gömülmüş olmalı" dedi.

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alan tarihî yapı ve askerî yerleşim alanı. Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kale, 2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Kalede 2014 yılına başlayan kazılar sonucu 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı ortaya çıkarıldı.