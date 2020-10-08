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İki efsaneye veda

Rock müziğinin efsanelerinden ünlü gitarist ile Reggae müziğinin en popüler isimlerinden ’li şarkıcı hayatını kaybetti

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 8.10.2020 ABONE OL
İki efsaneye veda
Müzik dünyasını dün üzüntüye sokan iki haber geldi. Hollanda asıllı ABD'li rock gitaristi Eddie Van Halen, yaşamını yitirdi. Rock müziğinin efsanelerinden ünlü gitarist Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanseriyle mücadelesini kaybetti. Eddie Van Halen ve kardeşi Alex 1970 ve 1980'lerin en popüler müzik gruplarından birini kurmuştu. Genesis adıyla kurulan grup 1978 yılında kendi adıyla ilk albümünü yayınladı. İlk albümleri Billboard sıralamasında 19'unculuğa yükselerek çıkış albümleri arasında tüm zamanların en iyileri arasında yer aldı.



ÜNLÜ SES SUSTU
Diğer bir ölüm haberi reggae dünyasından geldi. Reggae müziğinin en popüler isimlerinden olan ABD'li şarkıcı Johnny Nash, 85 yaşında hayatını kaybetti. I Can See Clearly Now adlı hit şarkısıyla tanınan Nash'in Houston'daki evinde doğal sebeplerden dolayı son nefesini verdiği kaydedildi. Ölüm haberini, sanatçının oğlu Johnny Nash Jr. doğruladı.
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İki efsaneye veda
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