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Amerikalı şaire verildi

Giriş Tarihi: 9.10.2020 ABONE OL
Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şaire verildi
Nobel Edebiyat Ödülü, ABD'li şair Louise Glück'e verildi. Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Glück'ün "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi. 2020 Nobel Ödülleri'ne kadınlar damga vuruyor. Kimya Ödülü'nü iki kadın paylaşmıştı, Fizik Ödülü'nü de alanlardan biri kadındı.
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Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şaire verildi
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