41 sanatçının 41 eseri sergide buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, 41 sanatçının 41 eserinin buluştuğu bir sergi organize etti. "Geleneksel Sanatçılar Buluşması adı verilen özel sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi açan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bundan sonraki süreçte çocukları, gençleri bu sanata ısındıran ve o sanatın devam etmesini sağlayacak birtakım altyapıların da yapılacağı bir yer olacak Eyüpsultan. O yüzden sergilerin burada olmasına önem veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler hangi sanat alanıyla ilgilenmek istiyorsa hepsinin bir karşılığı Eyüpsultan Belediyesi'nde olacaktır." dedi.

Hat, ebru, mozaik, çini, kat'ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi sanatı alanında 41 ayrı sanatçıya ait 41 eserin yer aldığı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Girişi Fuaye Alanında sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörü Leyla Kara, "Sergiyi Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür sezon açılışı kapsamında düzenledik. Eyüpsultan kadim bir belde, derdimiz bu kadim beldede geleneksel sanatları daha iyi, daha doğru ve daha düzgün bir biçimde göstermek istedik. 41 ayrı sanatçıya ait 41 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bu sanatçıların büyük çoğunluğu geleneksel sanatların duayeni olarak kabul edilen isimlerden ve genç kuşaktan isimlerin de eserleri bulunuyor. Bu yolla aslında iyi bir seçki üzerinden geleneksel sanatların hem eski tarzını hem özgün, kendi alanında ustalaşmış yeni kuşağın işlerini göstermeyi amaçladım." dedi.

Fuat Başar, Turan Sevgili, Etem Çalışkan, Arzu Tozlu, Serap Bostancı, Firdevs Çalkanoğlu ve Reza Hemmatirad başta olmak üzere 41 sanatçının eserleriyle katkı sunduğu sergi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak.