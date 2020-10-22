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İngiliz sanatçı 'nin eseri 9,8 milyon dolara alıcı buldu

İngiliz grafiti sanatçısı 'nin "Show Me the " isimli eseri, 9,8 milyon dolara satıldı. Monet'nin Giverny'deki bahçesinde nilüferleri resimlediği eserine terk edilmiş market arabaları ve trafik konisi eklediği "Show Me The Monet", Banksy'nin toplumdaki çevre duyarsızlığına eleştiri olarak yorumlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:23 ABONE OL
İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 9,8 milyon dolara alıcı buldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayede evinde Banksy'nin Fransız ressam Claude Monet'nin eserini yorumladığı çalışması düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Banksy'nin "Show Me the Monet" adlı eseri, ismi açıklanmayan bir alıcıya 9,8 milyon dolara satıldı.

"EN GÜÇLÜ VE EN İKONİK"

Sotheby's müzayede evinin çağdaş sanat Avrupa direktörü Alex Branczik, "Show Me the Monet"nin Banksy'nin çalışmaları arasında "en güçlü ve en ikonik" eserlerden biri olduğunu belirtti.

Monet'nin Giverny'deki bahçesinde nilüferleri resimlediği eserine terk edilmiş market arabaları ve trafik konisi eklediği "Show Me The Monet", Banksy'nin toplumdaki çevre duyarsızlığına eleştiri olarak yorumlanıyor.

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İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 9,8 milyon dolara alıcı buldu
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