Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Belediyenin altında kültür hazinesi çıktı

Belediyenin altında kültür hazinesi çıktı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Belediyenin altında kültür hazinesi çıktı
ZEYTİNBURNU'NDA, Osmanlı döneminde askeri hastanede, Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadırı olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaik, '4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye' sempozyumunda tanıtıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "15 yıl burada çalıştım ve bu binanın 1 buçuk metre altında kültür hazinesi olduğunu bilmiyordum. İstanbul için önemli bir değer" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyenin altında kültür hazinesi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA