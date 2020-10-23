Belediyenin altında kültür hazinesi çıktı

ZEYTİNBURNU'NDA, Osmanlı döneminde askeri hastanede, Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadırı olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaik, '4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye' sempozyumunda tanıtıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "15 yıl burada çalıştım ve bu binanın 1 buçuk metre altında kültür hazinesi olduğunu bilmiyordum. İstanbul için önemli bir değer" dedi.