Erzincan 2. Uluslararası Kısa Film Festivali gala gecesiyle son buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" gala gecesiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Hilton Garden İnn Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentin sanat ve sanatçının yanında olduğunu vurgulayarak, "İnşallah Erzincan bu sektörde de hem sinema hem film çekim noktasında plato haline gelecektir. Tercih edile bilinecektir. Ben bu noktada özellikle organizatör arkadaşlarımızdan ve değerli sanatçılardan özellikle destek bekliyorum." dedi.

Festivalin başarılı ve pandemi sürecinde olabilecek en güzel şekilde yapıldığını aktaran Makas, şöyle devam etti:

"Festivalde 338 film yarıştı, bunda İranlılar var, Fransız menşeli olanlar var, kendi yerli ve milli olanlarımız var. Kazakistan'dan gelen filmlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde güzel bir çalışma yapıldı"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da kentte bu tür etkinliklerin devamının yapılmasını dileyerek, ülkenin, şehrin ve insanların tanıtımında filmlerin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Aksun, "Benim bir isteğim olacak, bu filmlerde konu seçilirken köylülerin 2. ve 3. sınıf vatandaş değil de birinci sınıf vatandaş olduğunu, köylü olmanın bir erdemlilik olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' sözüne uygun şekilde filmler dizayn edilirse köye dönüş başlar."

Festivalde, toplam 338 başvuru içerisinden 4'ü İran, 1'i Kırgızistan, 19'u da yerli çalışmalardan oluşan 24 kısa film ön elemeyi geçerek finale kaldı.

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki filmler, juri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, ilk üç ve jüri özel ödülünü alan filmler belirlendi.

Kazananların açıklandığı festivalde, Raşit Algül'ün yönettiği "Ronaldo" filmi birincilik ödülü alırken, Mahdi Iravani'nin yönettiği "Poshte Panjerh ha (Camların arkasında)" filmi ikincilik, Enis Manaz'ın yönettiği "Le periple d'abella (Abella'nın yolculuğu)" filmi de üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünü ise Yağmur Kartal'ın yönettiği "Oyuncakçı saklı yadigarlar" filmi aldı.

Dereceye girenlere ödüllerini Vali Makas, Belediye Başkanı Aksun ile Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek verdi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ile kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.