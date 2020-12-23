Bugün birleşik mi ayrı mı yazılır? Bugün mü bu gün mü? TDK sözlüğü ile bugün nasıl yazılır cevabı

Günümüzde yazım hatalarının önüne geçmek için uzmanlar sık sık kitap okunmasını önermektedir. Yanlış olarak yazılan bazı kelimeler kulaktan kulağa yayılarak bilgi kirliliğine neden olur. Bugün kelimesi de TDK'nın sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer almaktadır. Birçok kelimenin doğru yazımına ulaşacağınız TDK'nın resmi internet sitesinin yanı sıra bugün nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabileceksiniz. Peki, bugün birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BUGÜN NASIL YAZILIR?

Bugün kelimesinin yazılımı konusunda kararsız kalan kişiler bu sorunun cevabını araştırıyor. Yazım hatasına düşmemek için bugün birleşik mi, ayrı mı yazılır diye merak edenler doğru yerdeler.

BUGÜN BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime ''bugün'' olarak birleşik yazılır. Günümüzde birçok kişi bu sözcüğü ayrı yazarak hataya düşmektedir. Kulaktan kulağa yayılan bilgi kirliliği nedeniyle ise birçok kişi aynı yanlışa düşebilir.

BUGÜN KELİMESİ DOĞRU YAZIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bugün havanın çok güzel olması nedeniyle herkes pikniğe gitti. Doğru

Aylardır beklediğimiz karar bu gün açıklanacak. Yanlış

Bugün hava durumunun kötü olması sebebiyle dışarı çıkmaktan vazgeçtik. Doğru

Öğretmen bu gün ders kitaplarını evde unutan öğrencilere ödev cezası verdi. Yanlış

Bugün için bir planınız yoksa size gelmek istiyoruz. Doğru

Uzun zamandan beri beklediği haber bu gün akşam saatlerine doğru geldi. Yanlış

Bugün yapılacak derbi öncesi binlerce kişi stadyuma erken saatlerde akın etti. Doğru

Bu gün yapılacak olan toplantı öncesinde heyecan üst seviyeye çıktı. Yanlış