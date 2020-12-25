Kurtuluş müzesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Savunması'ndaki destansı mücadeleyi anlatmak için yapılan 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi ziyarete açıldı. Müze, Antep halkının "Gazi" unvanını almasını sağlayan, 11 ay boyunca işgalci Fransız kuvvetlerine karşı yokluk içinde verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine yaşatıyor.

Şehrin düşmanın işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde kapılarını ziyaretçilere açan müzede Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasından oluşan alanıyla kahramanlıklarla dolu Antep Savunması tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede ayrıca Antep Harbi gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı harp dönemi eserler ile savaşta kullanılan eşyalar da sergileniyor.

Pandemi nedeniyle resmi açılış töreni yapılmayan Panorama Müzesi'nin kapılarının açıldığı ilk gün Gaziantep Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol mensupları tarafından gezildi. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin "Birlikte çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye ve Gaziantep bırakmak ve onu inşa etmek için de atalarımızdan aldığımız ruh ve güçle çalışıyoruz" dedi.

Şanlı ve şerefli bir tarihi olan ecdadın temsilcileri olduklarını söyleyen Şahin, "Onlardan aldığımız ilhamla geleceğe imzamızı atıyoruz. Gaziantepli olmak demek acı zerdali çekirdeğinden 'Dünyanın Lezzet Başkenti' olmak, mağaradaki küften barut yapıp bugün dünyanın en güçlü ordusu arasına girmek demektir. Gaziantep demek, dibinde savaş varken 300 fabrikanın yapımını bitirmektir. Bu şehirle, insanıyla, tarihiyle övünüyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık, güzel ve sağlıklı olacak. Ecdadı anıyor, ruhları şad olsun. Rahat uyusunlar. Türkiye ve Gaziantep emin ellerde" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bir cümle ile bir şey söylemek gerekiyorsa, bütün Gazianteplileri mümkünse her yıl yılda iki kere burayı görmesi, bu hafızanın tazelenmesi lazım. Türkiye'nin neresinde olursak olalım her yere gidiliyor ama burayı gezmeyen eksik kalır. Mutlaka bu panorama müzesi görülmeli, Antep Savunması'nın onurunu yaşamamız ve yaşatmamız lazım" dedi.