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Devlet Resim ve yarın yeniden ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Resim ve Heykel Müzesinin yarın düzenlenecek törenle yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:00 ABONE OL
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yarın yeniden ziyarete açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'in ilk kültür ve sanat merkezi olan ve Türk sanat tarihimizin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla düzenlenecek törenle yeniden ziyarete açılıyor.

1. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin en görkemli yapılarından biri olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılış programı kapsamında, müzenin muhteşem konser salonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılını anma münasebetiyle, Atatürk'ün sevdiği eserlerin yer alacağı bir de konser düzenlenecek."

Açılışın, 28 Aralık Pazartesi saat 18.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

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Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
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