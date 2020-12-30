'Akif çizgi'yle ödül kazandılar

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un satırlarında gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara aktarmak amacıyla "Akif'in Çizgisi İstiklal Marşı" konulu bir karikatür yarışması düzenledi. Çok sayıda sanatçının destek verdiği "Akif'in Çizgisi" isimli karikatür sergisi projesinin devamı niteliğinde olan yarışmada, altı eser ödülü kucakladı.

ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA

25 Aralık'ta başvuruların sona ermesiyle birlikte Abdülbaki Kömür ve Demirhan Kadıoğlu'nun başkanlık yaptığı jüri tarafından yarışmaya katılan eserler değerlendirildi. Mehmet Akif Ersoy'u veya İstiklal Marşı dizelerinin tamamını ya da bir bölümünü konu alan yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda eser katıldı.

Birbirinden başarılı karikatür çizimleri arasından seçilen altı eser, diğerlerinden bir adım öne çıkarak yarışmayı kazandı. Yarışmada Nurullah Şimşek 'Korkma' adlı çalışması ile birincilik, Önder Önerbay 'Nakış Nakış Kurtuluş' isimli çalışmasıyla ikincilik, İsmail Mert Eker ise 'İlham' adlı çizimiyle üçüncülük kazandı. "Akif'in Çizgisi İstiklal Marşı" yarışmasının ödülleri, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart tarihinde düzenlenecek program ile sahiplerini bulacak. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin 500 TL ödülün verileceği yarışmada, ayrıca 3 esere de mansiyon ödülü olarak 500 TL verilecek.