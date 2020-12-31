Afganistan'daki tarihi Cam Minaresi ISESCO listesine girdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde de yer alan minare 2 bin 500 metre rakımdaki dağlık bölgede bulunuyor.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Cam Minaresi'nin, ISESCO Kültürel Mirası listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, ilk kez Afganistan'daki tarihi yapılardan birinin ISESCO Kültürel Mirası listesine girdiği bildirildi.

CAM MİNARESİ

Hindistan'daki Kutub Minar'ın ardından dünyanın tuğladan inşa edilmiş en yüksek minaresi olan 65 metrelik Cam Minaresi, 12'nci yüzyıl Gurlular döneminden kalma.

Kayıp Turkuaz Dağ kentinin sembolü olduğu düşünülen yapı yüzeyindeki geometrik desenler ile Kur'an ayetleriyle süslenmiş turkuaz taşları ve içindeki yuvarlak merdivenleriyle ünlü.

Adını da aldığı Cam Irmağı'nın yanı başındaki minare, sekizgen bir taban üzerine kurulmuş. Minarenin ahşap iki balkonunun yanı sıra tepesinde bir fener bulunuyor.