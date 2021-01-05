Kanuni’nin tahta çıkışının 500. yılına sanal sergi

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yâd ediliyor. Kanuni'nin büyük bir coğrafyaya uzanan zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazılmış şiirleri ve 46 yıllık saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" sanal sergisine yansıyor. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı Köprülü, Atıf Efendi, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri'nden seçilen eserler yer alıyor. Ziyaretçiler, sergide 46 yazma eseri görebilecek. Devrin tarihçileri, edebiyatçıları ve devlet adamlarının anlatımlarının bulunduğu sergiye, "www.suleymaniye.yek.gov.tr/kanunisergisi" adresinden ulaşılabilecek.