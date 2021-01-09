24 bin 522 müzisyene her ay bin lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışmada sona geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "16 - 25 Aralık 2020 arasında toplam 29 bin 679 başvuru yapılmıştır. 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay net bin lira tutarında destek alacaktır. Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi ocak içinde tamamlanacaktır" denildi.