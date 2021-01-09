Cemal Süreya memleketinde tiyatro grubu tarafından anıldı!

1931 yılında Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğan Cemal Süreya, ölümünün 31. yıldönümünde tiyatro oyuncuları tarafından anıtı başında anıldı.

Asıl adı Cemalettin Seber olan ve Türk şiirinde modernist bir hareket olan ikinci yeni şiirin öncülerinden Cemal Süreya, ölümünün 31. yıldönümü nedeniyle doğum yeri Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki anıtı başında anıldı.

Arêye Kay (Oyun Değirmeni) isimli tiyatro grubunun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare ve grup oyuncusu Musa Oktay, anma nedeniyle Cemal Süreya'dan şiirler okudu, anıtına karanfiller bıraktı.

Oyun Değirmeni isimli tiyatro grubunun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare, Cemal Süreya'nın bu toprakların yetiştirdiği ender insanlardan biri olduğunu belirterek, "Büyük bir şairdir. Bütün dünyanın tanıdığı, kitapları çeşitli dillere çevrilmiş, ikinci yeni şiir akımının öncülerindendir. Türk Edebiyatı'nda devrim yaratmış bir şairdir. Ama maalesef bu şairin değerini hak ettiği şekilde veremiyoruz. Burada Cemal Süreya geceleri, şiir günleri düzenlenmeli. Bu değere sahip çıkılmalı" dedi.

Anmada, Yılmazcan Şare, Süreya'nın "Üvercinka" isimli şiirinden Zazaca kesitler okudu.