Bilinçaltı nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Bilinçaltı mı bilinç altı mı? TDK'ye göre bilinçaltı doğru yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bilinçaltı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bilinçaltı nasıl yazılır? TDK'ye göre bilinçaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİLİNÇALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bilinçaltı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bilinçaltıma yerleşen olayı rüyamda da gördüm.