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Bir an nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı ? Biran mı bir an mı? sözlüğü ile bir an doğru yazılışı

Bir an nasıl yazılır sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusunda kararsız kalan vatandaşlar soluğu ’nun resmi internet sitesinde alıyor. Bir an sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde yer almış örneklerine bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Peki, Türk Dil Kurumu’na () göre bir an birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile bir an sözcüğü doğru yazılışına buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:21 Son Güncelleme: 14.1.2021 17:21 ABONE OL
Bir an nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı ? Biran mı bir an mı? TDK sözlüğü ile bir an doğru yazılışı

Günümüzün en temel problemlerinden bir tanesi de yazım hatalarıdır. Teknolojinin ilerlemesi ve çeşitli sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesi nedeniyle kitap okuma oranı da oldukça düşmüştür. Bu da beraberinde yazım yanlışlarını getirmiştir. Bu kapsamda bir an nasıl yazılır sorusunun cevabı merak edilir. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer alan bilgilere göre bir an birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK ile doğru yazılışı

BİR AN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu sözcüğün doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Günümüzde en sık hatalı yazılan kelimelerden birisi olan 'bir an' sözcüğünün cümle içinde kullanılmış örneklerine de sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BİR AN BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'bir an' ayrı olarak yazılmalıdır.

Bir an (doğru kullanım)

Biran (hatalı kullanım)

BİR AN DOĞRU YAZILIŞI

Bir an olsun bu maçı kaybedeceğimizi aklıma bile getirmedim. Doğru

Evde yalnız kaldığımda biran korku sarıyor. Yanlış

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Bir an nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı ? Biran mı bir an mı? TDK sözlüğü ile bir an doğru yazılışı
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