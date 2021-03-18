Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Midyat'ta geleceğin sanatçıları keşfedilerek sanata teşvik ediliyor
Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:22

Midyat'ta geleceğin sanatçıları keşfedilerek sanata teşvik ediliyor

MEHMET İŞ
Midyat'ta geleceğin sanatçıları keşfedilerek sanata teşvik ediliyor

'in Midyat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin şehre kazandırdığı müzik akademisi yoğun ilgi görürken, kursiyerler gitar kursunda enstrüman öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarihi kentin sakinlerinin beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri, boş zamanlarını faydalı bir biçimde değerlendirmeleri, kursiyerlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulanmak ve müziğe olan ilgilerini artırmak amacıyla açılan gitar kursuna çocuklar, gençler ve yetişkinler rağbet gösteriyor. Haftanın 5 günü, 3'er saat devam eden kursta deneyimli Müzik Öğretmeni Oğuz Ünlü'den gitar çalmayı, teorik ve pratik temel müzik bilgilerini öğrenen 20 kursiyer, eğitimin ardından akademik eğitim alarak iyi birer müzisyen olmayı hedefliyorlar.

Kurslar sayesinde gençlerin yeteneklerini keşfettiklerini kaydeden Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, "Yeni yetenekleri ortaya çıkarıyoruz. Geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyoruz. Sanata ilgili olan genç nesillerin yetişmesine öncü oluyoruz. Müziğe ve sanata ilgisi olan herkesi şehre kazandırdığımız müzik akademimize bekliyoruz." dedi.

Gençler ilçelerinde böyle bir kurs açılmasından mutluluk duyarken, onlara eğitim veren Müzik Öğretmeni Oğuz Ünlü ise, "Müzik sayesinde Midyatlı gençler sosyalleşiyor. Gençlerin omuzlarında gitar görmek ilçe için çok önemli bir gelişme ve bu kentin imajına olumlu yansıyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Midyat'ta geleceğin sanatçıları keşfedilerek sanata teşvik ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA