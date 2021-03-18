Rumeli Köprüsü’nden “Kosova” özel sayısı

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Balkan coğrafyasına yönelik hazırladığı 'Rumeli Köprüsü' dergisi, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını kazanan Kosova'ya özel bir sayı hazırladı. Kosova'nın bağımsızlığa giden sürecinin ele alındığı dergide ayrıca tarih, kültür ve Türk toplumu konularına yer verildi.
Kosova'nın bağımsızlığın 13. yıldönümüne özel olarak hazırlanan ve hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katkı sunduğu derginin son sayısında şu konulara yer verildi:
Kosova'nın Bağımsızlık Süreci / Öğretim Görevlisi Dr. Esin Ömer Ulukaya
Kosova Bağımsızlığı / İnara Mati
Bağımsızlığa Giden Yol / Beyda Hocalar
Kosova Nasıldı ve Şimdi Nasıl? / Dua Daulci
Kosova Türk Edebiyatında Çocuk Şiirlerine Genel Bakış / Öğretim Görevlisi Aynur Tüsgil
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Efsanevi Komutanı Adem Jashari / Ercin Keçeli
Prizren ve Bağımsızlık / Tuba Macun
Kosova'nın Bağımsızlık Süreci / Osman Şaşkın
Kosova'nın Bağımsızlığını Düşünürken / Nicolina Kunic
Bağımsızlık Sonrası Kosova'da Bilişim ve İletişim Teknolojileri Üzerine Gelişmeler / Emre Jilta
Yugoslavya Döneminde Kosova Türklerinin Durumu ve Yaşantıları / Melike Baymak
Kosova Cumhuriyeti Anayasası Genel Çizgiler / İbrahim Ömer