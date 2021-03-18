Rumeli Köprüsü’nden “Kosova” özel sayısı

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Balkan coğrafyasına yönelik hazırladığı 'Rumeli Köprüsü' dergisi, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını kazanan Kosova'ya özel bir sayı hazırladı. Kosova'nın bağımsızlığa giden sürecinin ele alındığı dergide ayrıca tarih, kültür ve Türk toplumu konularına yer verildi.

Kosova'nın bağımsızlığın 13. yıldönümüne özel olarak hazırlanan ve hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katkı sunduğu derginin son sayısında şu konulara yer verildi:

Kosova'nın Bağımsızlık Süreci / Öğretim Görevlisi Dr. Esin Ömer Ulukaya

Kosova Bağımsızlığı / İnara Mati

Bağımsızlığa Giden Yol / Beyda Hocalar

Kosova Nasıldı ve Şimdi Nasıl? / Dua Daulci

Kosova Türk Edebiyatında Çocuk Şiirlerine Genel Bakış / Öğretim Görevlisi Aynur Tüsgil

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Efsanevi Komutanı Adem Jashari / Ercin Keçeli

Prizren ve Bağımsızlık / Tuba Macun

Kosova'nın Bağımsızlık Süreci / Osman Şaşkın

Kosova'nın Bağımsızlığını Düşünürken / Nicolina Kunic

Bağımsızlık Sonrası Kosova'da Bilişim ve İletişim Teknolojileri Üzerine Gelişmeler / Emre Jilta

Yugoslavya Döneminde Kosova Türklerinin Durumu ve Yaşantıları / Melike Baymak

Kosova Cumhuriyeti Anayasası Genel Çizgiler / İbrahim Ömer