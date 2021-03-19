Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Antalya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:29 Son Güncelleme: 19.3.2021 12:40

Hollywood yıldızı 'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

DHA
Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Antalya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

'FIVE Eyes' adlı filmin çekimleri için yaklaşık iki ay 'da kalan ünlü yıldız , sosyal medya hesabından 2 bin yıllık 'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Hollywood yıldızı Statham'ın fotoğrafları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.

1 MİLYON'DAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Ünlü aktör Jason Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham'ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

ÜNLÜ YÖNETMENDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiliz yönetmen Guy Ritchie ise geçen günlerde Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktaran bir video paylaşımında bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Antalya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA