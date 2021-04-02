Kütahyalı sanatçı, farklı sanat dallarını birleştirdi

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki Özyağman, daha önce tuval yerine tabak, vazo, pano gibi çini ve seramiklere çizdiği resimlerle sanata farklı bakış açısı getirdi. Özyağman, yaptığı yeni çalışmalarında resim, şekillendirme, rölyef sanatlarını çini ve seramikle buluşturdu.

Özyağman, 15 yaşından bu yana çini ve seramiğe resim çizdiğini söyledi.

Çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ise ortaokul yıllarına dayandığını belirten Özyağman, "O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedemin çay ocağına giderdim. Burada da vakit oldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini, bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini ve seramiğin üzerine resim denemeleri yapmaya başladım." dedi.

Özyağman, tuval yerine tabak, vazo, pano gibi çini ve seramiklere çizdiği resimlerle hazırladığı eserlerin çok beğenildiğini dile getirdi.

Geleneksel çini ve seramiğin dışında sürekli yeni arayışlar içinde olduğunu, son çalışmalarında ise Uzak Doğu sanatçılarından esinlendiğini anlatan Özyağman, şöyle devam etti:

"Benzer çalışmaları Uzak Doğu sanatçılarından gördüm. Farklı sanat dallarını birleştirerek ortaya bir eser çıkarıyorum. Resim, şekillendirme, rölyef, çini ve seramik sanatlarını harmanlayarak çalışmalar yapıyorum. Eserlerin yapım aşaması büyüklüğüne ve özelliğine göre 1 ile 4 ay arasında sürüyor. Eserin önce çini ya da seramik çamurundan çarkta, tabak, vazo şeklinde altyapısı hazırlanıyor. Daha sonra yine aynı çamurdan hazırladığım 3 boyutlu heykeli tabak ve vazonun üstüne yerleştiriyorum ve bin 40 derecede fırınlıyorum. Dekor ve boyama işlemi yapıldıktan sonra sırlayarak yine bin 40 derecede fırınlıyorum. Daha sonra ürünümüz hazır hale geliyor."

Özyağman, bugüne kadar yaptığı birçok eserinin yurt içi ve dışından satın alındığını, Kovid-19 salgını sürecinin ardından ilk kişisel sergisini açmayı planladığını sözlerine ekledi.