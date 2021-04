Said Halim Paşa vefatının 100’üncü yılında ZKSM’de anıldı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa'yı vefatının 100'üncü yılında düzenlediği bir sempozyumla anıyor. Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumuna; AK Parti Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kültür dünyasının seçkin isimleri, birçok akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sempozyumda, Said Halim Paşa'nın yaşam öyküsü, siyasi ve ilmi kişiliği, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine yaptığı tespit ve teşhisler çeşitli yönlerden ele alındı.

Altı oturumdan oluşan sempozyumda, 30 isim Said Halim Paşa'ya dair duygu ve düşüncelerini, onun sosyal ve siyasi fikirlerine dair değerlendirmelerini paylaşacak. 2-3 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyuma ilk gün kısıtlı sayıda katılımcı alındı. İkinci gün ise çevrim içi olarak devam edilecek. Sempozyumda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Said Halim Paşa, devletin çok üst makamlarına kadar gelmiş çok önemli bir devlet adamıdır. Sadece siyasetin teorik olarak değil, aynı zamanda pratik olarak da nasıl yönetileceğine vakıf olan bir kişiydi. Doğu'yu ve Batı'yı iyi sentez etmiş olan bir büyük bir âlimdi." değerlendirmesinde bulundu.



'KENDİ KÖKLERİMİZ VE KENDİ MEDENİYETİMİZ ÜZERİNE YÜKSELİYORUZ'



Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye eğer Milli Savunma Sanayiinde güçlü bir şekilde adımlarını atıyorsa, Türkiye her alanda kendi millî yerli üretiminde yeni bir kalkınma hikâyesini yapmaya gayret ediyorsa, hiç şüphemiz yoktur ki bundaki en temel aktör kendi köklerimiz ve kendi medeniyetimiz üzerinde yükselebilmemizdir. Kestirmeden konuyu özetlemek bakımından söylemek isterim. Türkiye'nin milli savunma sanayiinde güçlenmesi ile Ayasofya'nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır. Ne demek istiyorum; elin oğlu ne der acaba, bize batılılar ne der, Ayasofya'yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayiinde de bu noktalara gelebilmemiz mümkün olmazdı." şeklinde konuştu.



'KÜLTÜR SANATTA TEMEL HEDEFİMİZ, BİR ATMOSFER VE İKLİM İNŞA ETMEKTİ'



Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Kültür Sanat, açıldığı 2009 yılından beri açılış ideallerine bağlı kalan ve bu yönüyle Zeytinburnu ve İstanbul halkı için göz aydınlığı denilebilecek bir kurum olmuştur. Bunu özellikle vurguluyorum, çünkü özellikle yerel yönetimlerde bizimkisi gibi kurumlarda inşa edilen yapılara maddi ve manevi bir misyon yüklenerek açılan kurumların o misyonun istikrarla sürdürülmesi de hayati bir önem arz etmektedir. Kültür sanat işleri söz konusu olduğunda, sürdürülebilirliğin sağlanması, sabır ve istikrar, planlamada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken unsurlar olmalıdır. Çünkü bir kültür sanat merkezi inşa ederken, temel hedefimiz, en temelde bir atmosfer, bir iklim inşa etmektir. Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kültür Yayınları ve Zeytinburnu Kültür Sanat ilk günden bugünümüze bu şuurla, bilinçle, uzun yürüyüşünü sürdürdü, sürdürüyor. Geldiğimiz noktada bugün gururla geriye bakınca görüyoruz ve söyleyebiliyoruz ki, kitaplarından, dergilerine, kurslarından, atölyelerine, seminerlerinden, söyleşilerine, konserlerinden atölyelerine, sinema ve tiyatro gösterimlerine, sanat yarışmaları ve sempozyumlarına kadar titizlikle inşa edilmiş büyük bir resim karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.



'ZKSM'NİN DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMLARI SIRALAMAK EMEĞİ GÖSTERİYOR"



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerlerde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Başkan Arısoy, "Bir kısmında sizlerin de yer aldığı, daha sonradan kitap olarak da yayınlanan sempozyumlarımızın sadece isimlerini art arda sıralamak bile arkasındaki emek ve planlamayı gösterecektir. Uluslararası Göç Sempozyumu (2005), Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu (2008), Bitkilerle Tedavi Sempozyumu (2010), Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (2011), Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyumu (2013), 110. Doğum Yılı vesilesiyle Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu (2015), 100. Doğum Yılı vesilesiyle Cemil Meriç Sempozyumu (2016), Bir Aydın Üç Dönem Kemal Tahir Sempozyumu (2018), 100. Doğum Yılı vesilesiyle Tarık Buğra Sempozyumu (2018)." şeklinde konuştu