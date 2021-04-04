Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor

Salgın döneminde ziyaretçi sayısındaki düşüşün normal olduğunu aktaran Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu yıl şimdiden 10 bin ziyaretçiyi geçtik. İnanıyorum ki yıl sonunda salgın öncesi rakamları yakalayacağız. Sezon başladı, yoğun bir ilgi bekliyoruz. Özellikle pandemi turizmi daha kapalı mekanların değil, açık alanların tercih edildiği daha butik olan turizm modelinin tercih edildiği bir yere doğru evrildi. Bu anlamda da Afrodisyas bu avantaja sahip. Aynı zamanda Afrodisyas İzmir ve Pamukkale arasında stratejik bir yol güzergahı üstünde. Efes'ten Meryem Ana'dan ayrılan turistler Pamukkale'ye gitmeden önce Afrodisyas antik kentine uğruyorlar. Bu lojistik avantajın etkisiyle, pandemi turizminin de kendine has yarattığı avantajları kullanarak belki 2019 verilerini geçebiliriz."

Kentin eşsiz bir değere sahip olduğunu aktaran Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada, 196 metre dünyanın en büyük havuzu mevcut. Tamamen ayakta duran yıkılmamış 30 bin kişilik bir stadyumu mevcut ki dünyada bu büyüklükte ama ayakta duran stadyum yok. Tetratiyom buranın 'jenerik' değeri. Müzemiz özellikle heykelcilik anlamında dünyada eşsiz bir noktada. Gezmesi de çok keyifli. Coğrafyası ve yeryüzü şekilleri anlamında rahat ulaşılabilir anlamında çok lojistik açıdan uygun bir yer."