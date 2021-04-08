Atlas Sineması ilk galasını 'Mimarların Piri Sinan” ile yapıyor

İstanbul Valiliği, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde çok özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Yenilenen Atlas Sineması'ndaki ilk galada, Mimar Sinan'ın Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan adlı eser temel alınarak hazırlanan, "Mimarların Piri Sinan" adlı belgeselin gösterimi yapılacak.





Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarına taştan mührünü vuran Mimar Sinan'ın İstanbul siluetine imzasını attığını vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sadece İstanbul'a 335 eser kazandıran Koca Sinan gibi büyük bir mimarın kendinden sonraki nesillerden tek bir isteği vardı. Hayırla yâd edilmek. Biz de İstanbul Valiliği olarak, bu yıl Mimar Sinan'ı özel bir etkinlikle anmak istedik. Çünkü başta İstanbul olmak üzere, üç kıtadaki birçok şehrin ve mimarlık dünyasının bu büyük ustaya gönül borcu var." diye konuştu.



MİMAR SİNAN'I 3 FARKLI OYUNCU CANLANDIRDI



2021 yılında çekimleri tamamlanan "Mimarların Piri Sinan" adlı belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal, Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi.



Dökü-drama yöntemiyle çekilen 60 dakikalık belgeselde Mimar Sinan'ın çocukluğu, gençliği ve yaşlılık dönemi üç farklı oyuncu tarafından canlandırıldı. Çekimleri Ağırnas, İstanbul ve Edirne'de gerçekleşen belgeselde Mimar Sinan'ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor.

Belgeselin omurgasını ise Mimar Sinan'ın biyografisi olarak kabul edilen ve nakkaş-şair Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan "Tezkiretü'l Bünyan" adlı eser oluşturdu.





BELGESELDE PROF. AFİFE BATUR DA ANILIYOR



Dönemin ruhuna uygun dekor ve kostümlerin kullanıldığı belgeselde büyük dâhinin hayatını ve eserlerini Mimar Sinan Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, Sanat Tarihçisi Selçuk Mülayim, mimar Sinan Genim, Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Afife Batur ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Binan anlattı.





Mimar Sinan'ın çocukluk dönemini Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini ise oyuncu Erkan Çelik canlandırdı. Ünlü oyuncu Kamil Coşkun Çetinalp ise belgeselde hem Mimar Sinan'ın yaşlılığını oynadı hem de Mimarların Piri'nin iç sesine hayat verdi. Sai Mustafa Çelebi'yi Kerim Aydemir canlandırırken, belgeselin müziklerini ise Yıldıray Gürgen yaptı. Belgeselin çekimlerinden sonra ise Prof. Dr. Afife Batur yaşamını yitirmişti.