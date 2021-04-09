Yaptığı projeler ve el emeği göz nuru eserler ile Türkiye'de ilklere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. yine çok önemli ve özel bir çalışma ile dikkatleri üzerine çekti. Kerem ile Aslı hikâyesi 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı' adıyla canlı anlatımlı olarak KAYMEK'in İnstagram ve Youtube sayfalarından yayınlandı.

SANAL SERGİ 18 FARKLI EL SANATI VE 24 ESERDEN OLUŞTU

KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan sergi açılışında yaptığı konuşmada, "KAYMEK'te eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan sergimiz 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde hazırlandı. 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan sergimizle Kerem ile Aslı hikâyesi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergimize konu olan bu masalımsı sevdanın hikâyesi 14 bölüme ayrılarak kronolojik dizilimle 3 boyutlu 14 eserle sunulurken, sergimizde Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablomuz ve 2 çini vazomuz yer almaktadır" diye konuştu.

İSFAHAN'DAN KAYSERİ'YE UZANAN GERÇEK BİR SEVDA

Sergide, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürler, tablolar ve vazolar hakkında bilgiler veren Deniz Burhan; "Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran'da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan bir sevda öyküsüdür. Kerem ile Aslı sevdasının İran'ın en önemli şehirleri olan İsfahan'dan Kayseri'ye uzanan hüzünlü yaşanmış gerçeğini aktaracağız" diyerek, 3 boyutlu 14 eserle hazırlanan Kerem ile Aslı'nın hikâyesini anlattı.

İKİ SEVDALININ KÜLLERİ ERCİYES'E GÖMÜLMÜŞ

Deniz Burhan, 16. yüzyılda yaşanmış dillere destan bir aşk hikâyesinde acı maceralardan sonra Kayseri'de kavuşup, Kayseri'de yanan iki sevdalının küllerinin Erciyes'e gömüldüğünü muhteşem bir anlatımla sanatseverlere anlattı. Erciyes Dağı'nın neresinde olduğu bilinmeyen iki aşığın küllerinin Erciyes'in Kayseri'ye bakan güzel bir köşesine gömüldüğünün söylendiğini ifade eden Deniz Burhan; " Kim bilir belki de Erciyes'in her mevsim soğuk olması bundandır, belki de sevdalıların yanmasına inat, Erciyes üşütür insanı. Derler ki, o gün bugündür her bahar Kerem ile Aslı'nın küllerinden iki hasret gülü açar, biri kan kırmızı, biri kar beyaz, üzerinde sevda kuşları uçar. İnşallah bugün bir milat olur ve Kayseri, Kerem ile Aslı sevdasını Erciyes'in eteklerinde nasıl da yüzyıllardır ağırlandığı bilinir ve nesilden nesile taşıması adına milat olur" diye konuştu.

SANATSEVERLER SANAL SERGİYİ ÇOK BEĞENDİ

Canlı yayını izleyen sanatseverler sanal sergiyi çok beğendiklerini belirtirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da 'Tek kelimeyle şahane', 'Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık şahane görünüyor her şey', 'Kayseri'de böyle sergileri görmek çok mutlu etti', 'Bugüne kadar yapılmamış çok farklı, çok başarılı bir sergi olmuş' ve 'Muhteşem anlatım ve ciddi emek, tebrik ediyorum' gibi yorumlar yaptılar.