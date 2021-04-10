Mimarların Piri Sinan belgeselinin galası yapıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca 'Mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan'ın hayatı "Mimarların Piri Sinan" adıyla belgesel haline getirildi.

Çekimleri 2018 yılında başlayan ve 3 yıl süren belgeselin galası dün İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde, yenilenen Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Atlas Sineması'ndaki ilk galaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



NAMI OSMANLI SINIRLARINI AŞAN MİMAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler" eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutan olduğunu kaydetti. Şentop, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "Mimarların Piri Sinan" adlı belgesel filminin galasında yaptığı konuşmada, Namı Osmanlı sınırlarını aşan Mimar-ı Azam, Piri Mimaran Mimar Sinan'ı, İstanbul'un en gözde mekanlarından olan, iki yanı tarihi binalarla süslü İstiklal Caddesi'nde, eski adıyla Cadde-i Kebir'de bulunan tarihi Atlas Sineması'nda, hayatını ve muhteşem dehasını konu alan belgeseli izleyerek anmak ve hayırla yad etmek üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.



'BU NESLE DOĞRU ANLATMAK İÇİN BELGESEL YAPTIK'



Gala öncesinde acıkmalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstedik ki mimarların piri Mimar Sinan'ımız, Koca Sinan, tüm dünyanın tanıdığı çok sevdiğimiz mimarımızı, bu nesle doğru aktarmak için bir belgesel film yaptık. Bu belgeseli, Mimar Sinan'ın ömrünün son deminde biyografisini Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan adlı eserinden esinlenerek yaptık. Eseri de burada sergiliyoruz. Arkadaşlarımız çalıştı, valilik olarak biz destekledik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğümüz destekledi. Az sonra ilk galasını da sizlere burada takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.



'BELEDİYE OLARAK TÜM GAYRETLERİMİZLE DESTEKLİYORUZ'



Kültür ve Turizm Bakanlığının çok başarılı bir organizasyonla Atlas Sineması'ndaki restorasyonu gerçekleştirdiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Atlas Sineması'nın şimdi hem sinema, hem sinema olarak faaliyette bulunuyor olması Beyoğlu İstanbul için büyük bir kazanım, büyük bir kıymet. Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayretle kültür sanat etkinlikleri anlamında destekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başarılı bir organizasyonla buranın restorasyonunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı gerçekleşti. Bu gün İstanbul'un İstanbul olmasında büyük bir emeği olan, İstanbul'un mimari kimliğinin oluşmasında baş şahsiyet olan Mimar Sinan'ın tanıtıldığı bir belgeselin galasındayız" diye konuştu.