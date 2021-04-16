Türk İslam Nadide Eserler Müzesi açıldı

Fatih Sultanahmet'te bulunan 150 eserin yer aldığı Nadide Eserler Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin (TİEM) açılışı yapıldı. Sergi salonunda yapılan açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mejmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil hazır bulundu.

TİEM Müdürü Ekrem Aytar'dan eserlere ilişkin bilgi alan Ersoy, sergiyi katılımcılarla birlikte gezdikten sonra basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

İLK TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM

Bakan Ersoy, serginin "Kur'an-ı Kerim", "Peygamber Efendimiz", "İbadet", "Dua" ve "Medeniyet" konu başlıklarıyla "Şam Evrakı" alt başlığında düzenlendiğini belirterek, "Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan bazı eserlerimizi burada sergiliyoruz. Hem Hz. Ali hem de Hz. Osman'a izah edilen Kuran-ı Kerim'ler burada. İlk Türkçe yazılmış olan 1333 tarihli Kuran-ı Kerim burada. Orijinal Kuran'ı Kerim'in bazı sayfaları, mısraları, yazmaları burada" dedi.

30 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

TİEM koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergide, Ayasofya Vakfiyesi nüshası, tarihi Kur'an-ı Kerimler, Hilye-i Saadet ve hat levhaları ile İbnü'l-Arabi'nin Fütuhatü'l-Mekkiyye'sinin de arasında bulunduğu pek çok kıymetli eser teşhire sunuldu. Sergide, 8'inci yüzyılın sonu ile 9'uncu yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kufi hatla yazılan Kur'an-ı Kerim, 1294'e tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yakut el- Musta'sımi'ye ait Kur'an-ı Kerim, Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13'üncü yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907'de çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmı da görülebilecek.

Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440 yılına tarihlenen Timurlu Dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a ait Kur'an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye ait hat levha ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Hilye-i Saadet de sergide meraklılarıyla buluştu. Öte yandan 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabi'nin Fütuḥatü'l-Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238'de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve diğer değerli eserler de sergide teşhire sunuldu. Sergi, 30 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilecek.