Oscar’ı Asyalı kadın yönetmen aldı

Oscar Ödülleri olarak bilinen 93'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'de salgın nedeniyle farklı stüdyolarda gerçekleştirilen törenin ana merkezi Los Angeles oldu. Törende En İyi Yönetmen Ödülü'ne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan ikinci kadın oldu. Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Nomadland filmi 60'lı yaşlarda bir kadının mal varlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor. Nomadland filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Frances McDormand kazanırken, "Father" filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.