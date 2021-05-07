Troya Müzesi’ne büyük ödül

Dünyanın en ünlü antik kentlerden biri olan ve 5 bin yıllık tarihe ışık tutan Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, 65 milyon Tl'ye maal olmuş ve 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşurken , 52 açık, bin 712 de kapalı teşhir olmak üzere toplam bin 764 eser sergileniyor.

Ödülü sosyal medya hesaplarından duyuran Müze Müdürü Rıdvan Uz, " Başardık Çalışma arkadaşlarımızla büyük emek verdik, hep beraber vermeye devam ediyoruz. Güç işleri beraber başarmaya çalışıyoruz. Kimi zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz, istediğimiz başarıyı yakalayamıyoruz. Ama her seferinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Pes etmedik ve etmiyoruz. Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze minnettarım. Türk Müzeciliğine ufak bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Ve yıllardır yaptığımız işlerde yanımızda olan, bizi destekleyen, motive eden müze dostlarımız; gerçek bir dost oldunuz bizler için. Varlığınız çok ama çok önemli bizim için. İyi ki varsınız" yazdı.

Troya Müzesi'nin hemen ardından aynı kategoride '2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü' ise Odunpazarı Modern Müzesi aldı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada '2021 Silletto Ödülü'ne layik görüldü.